摩根大通季度获利超预期 因费用下降

路透7月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通公布季度获利增长5.2%，因法务和重组费用下降。

该行二季度归属于普通股股东的净利升至57.8亿美元，合每股盈余(EPS)为1.54美元，上年同期为55.7亿美元和1.46美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师对摩根大通的EPS预估均值为1.44美元。

摩根大通股价在周二美股盘前交易中上涨1.3%，至69美元。

该行二季度总营收下降3.5%至238.1亿美元，固定收益交易业务的营收减少21%至29.3亿美元。

因应去年出售实货大宗商品业务进行调整之后，固定收益交易业务的营收降幅为10%。

摩根大通是首家公布第二季业绩的拥有大规模资本市场和投行业务的美国银行。

许多银行预计会公布不佳的债券交易业绩，因为6月债券交易市场不振。

摩根大通二季度的非利息费用减少6%至145亿美元，受益于业务简化、法务和按揭业务费用减少。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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