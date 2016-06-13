ST济柴称拟收购实际控制人中石油集团旗下金融资产

路透上海6月13日 - 4月下旬起停牌的中国济南柴油机股份有限公司(000617.SZ)周一公告透露其重组目标，初步确定为公司实际控制人中石油集团旗下的昆仑信托、昆仑金融租赁等金融业资产。若上述金融资产实现注入，陷入经营困境的*ST济柴有望在今年摆脱“保壳”困境。

公告称，本次重组的交易方式初步拟定为发行股份购买资产并募集配套资金。公司与本次重组交易对方正在就标的资产的具体范围、交易方式等重组方案具体内容进行沟通、协商、论证。截至目前，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，*ST济柴向深交所申请延期复牌。

昆仑信托控股股东为中石油集团全资子公司中油资产管理有限公司，主要投资于基础设施建设、房地产开发和证券市场等多个领域，累计发行信托计划（基金）超过900只，累计管理资产超过2,100亿元人民币。

而昆仑金融租赁则是中石油与重庆机电控股（集团）公司共同发起设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司。截至2014年12月，公司租赁资产规模超过500亿元，涉及以能源、交通运输和制造业为主的十大行业。

目前，*ST济柴是中石油旗下唯一的动力装备研发制造企业，核心业务是中大功率内燃机研发制造，装备了国内90%以上的石油钻井队。近年来，受宏观经济不景气和竞争加剧的影响，该公司2014年、2015年连续两年亏损，4月被实行“退市风险警示”的特别处理。若其2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将被暂停上市。

*ST济柴自4月20日起停牌，因其控股股东中石油集团济柴动力总厂筹划涉及上市公司的重大事项。停牌前该股收报12.91元。（完）