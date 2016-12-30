独家：强生洽商收购瑞士药商Actelion后将其分拆--消息人士

路透12月29日 - 熟悉情况的消息人士周四表示，美国强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)正在洽商收购瑞士生物科技公司Actelion(JNJ.N)，后者的商品化产品组合将从研发资产中分离出来。

这样的交易结构将使得强生能够以每股260美元左右的现金出价收购Actelion，略高于本月稍早强生中止洽谈时的出价。消息人士表示，这种交易结构也使得Actelion股东能够从Actelion的研发业务中得到财务方面的好处。

消息人士称，根据正在讨论的交易结构，Actelion的研发业务将被注入一家新的上市公司。新公司具体由谁拥有，以及是否会由Actelion执行长Jean-Paul Clozel领导该公司，都是正在洽谈的细节问题。

他们表示，可能在1月末最终确定交易，并称相关洽谈仍有可能无果而终。消息人士要求不具名，因具体细节保密。

强生与Actelion未予置评。

Actelion股价周四在苏黎世收盘近持平，报229.90瑞郎(224.6美元)，市值为235亿美元。强生股价收高0.34%报115.49美元，市值接近3,150亿美元。(完)