独家：强生洽商收购瑞士药商Actelion后将其分拆--消息人士

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透12月29日 - 熟悉情况的消息人士周四表示，美国强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)正在洽商收购瑞士生物科技公司Actelion(JNJ.N)，后者的商品化产品组合将从研发资产中分离出来。
这样的交易结构将使得强生能够以每股260美元左右的现金出价收购Actelion，略高于本月稍早强生中止洽谈时的出价。消息人士表示，这种交易结构也使得Actelion股东能够从Actelion的研发业务中得到财务方面的好处。
消息人士称，根据正在讨论的交易结构，Actelion的研发业务将被注入一家新的上市公司。新公司具体由谁拥有，以及是否会由Actelion执行长Jean-Paul Clozel领导该公司，都是正在洽谈的细节问题。
他们表示，可能在1月末最终确定交易，并称相关洽谈仍有可能无果而终。消息人士要求不具名，因具体细节保密。
强生与Actelion未予置评。
Actelion股价周四在苏黎世收盘近持平，报229.90瑞郎(224.6美元)，市值为235亿美元。强生股价收高0.34%报115.49美元，市值接近3,150亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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