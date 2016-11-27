焦点：强生接洽瑞士同业Actelion寻求收购 后者股价大涨

2015年10月15日，美国纽约一家药房内销售的强生公司的婴幼儿爽身粉。 REUTERS/Lucas Jackson

路透苏黎世/法兰克福11月25日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)周五表示，正在与欧洲最大的生物科技公司Actelion(ATLN.S)就潜在收购进行初步协商。目前该公司估值约为200亿美元。

Actelion确认了获得接洽的消息，称是否会达成交易还不确定。

若成功收购该公司，强生将扩大医药产品线，并使前景多样化。强生最主要的产品--治疗关节炎的药物Remicade正面对来自辉瑞低价产品的竞争。

Actelion股价周五一度涨近19%至187.70瑞郎的高位，公司估值约为200亿美元，最终收升16.8%至184.5瑞郎，超过该股截至周四收盘的年内总涨幅。

Actelion侧重罕见病治疗，这使其成为一个具有吸引力的收购目标，因为在这方面的药物面临的定价压力较小。

美银美林和Bryan Granier分析师分别预计，对Actelion的收购价可能为每股220瑞郎(217美元)和250瑞郎(246美元)，因业内对快速成长的业务比较看好。

分析师估计，Actelion治疗肺动脉高血压的药物Opsumit和Uptravi到2020年合并销售料超过46亿美元，高于今年预估达到的14亿美元。

强生股价收升近1%至114.13美元。

强生执行长Alex Gorsky今年稍早表示，该公司希望通过并购交易来扩大其主营的消费者、医疗设备和医药部门。强生9月时同意以43.3亿美元现金收购雅培制药(ABT.N)旗下眼部护理业务。

Actelion长久以来就被视为收购目标。但公司联合创始人、执行长Jean-Paul Clozel一再表示希望保持独立运营。他持有该公司3.5%的股份。

2011年，Clozel集合股东反对维权投资者Elliott Management出售该公司的要求。此后Actelion股价涨逾两倍。

据一位要求匿名的投资银行人士，还有多家公司觊觎Actelion。并称瑞士药企诺华制药 (NOVN.S)“最有可能”提出竞购。

但另一位了解诺华制药的消息人士称，Acrelion的药物产品线并未深深打动该公司。

诺华制药一位发言人拒绝置评。(完)