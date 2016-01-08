强生与中国制药企业就乙肝治疗药物达成授权协议

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月7日 - 美国医疗卫生保健品及消费者护理产品公司强生(JNJ.N)周四表示，已从一家中国制药企业获得用于激活免疫系统来帮助治疗乙肝的药物授权。
这项与中国生物制药(1177.HK)子公司正大天晴药业达成的协议将给予强生在中国以外地区开发、生产和销售上述药物的独家授权。正大天晴药业的业务重心在肝病治疗药物方面。
和宣扬极高治愈率与治疗期短的丙肝治疗新药相比，当前的抗乙肝病毒药物能控制病毒复制，但必须终生服药。若不进行治疗，乙肝病毒可能会致命，并可能诱发肝癌。
乙肝一直难以治愈，因为能阻止病毒复制的抗病毒药物并不能清除患者血液内的病毒。
强生和其他研究机构认为，必须将激活免疫系统作为治疗的一部分。
强生与正大天晴药业达成的协议还包括一种免疫刺激药物。这种药物或许能与强生在11月收购Novira Therapeutics时获得的抗病毒药物同时采用。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)