强生将以33亿美元收购头发养护产品生产商Vogue

路透6月2日 - 美国消费品生产巨头强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)表示，将以33亿美元收购Vogue International；在强生本身的露得清和可伶可俐等消费产品之外，再加入OGX洗发精和FX头发造型产品等品牌。

Vogue的头发养护产品受到欢迎，因其色彩艳丽的包装在药妆店的货架上非常明显。该公司尚未上市。

Vogue一直致力扩大在药妆店的能见度，较之消费广告，该公司在购买货架陈列空间上支出更多。

凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)于2014年收购了Vogue的49%股份。

强生周四在声明中称，Vogue的产品行销美国和其他38个国家。

该交易料不会对公司2016年营收或获利预估产生影响；预计交易将于第三季完成。(完)