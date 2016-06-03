强生将以33亿美元收购头发养护产品生产商Vogue

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月2日 - 美国消费品生产巨头强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)表示，将以33亿美元收购Vogue International；在强生本身的露得清和可伶可俐等消费产品之外，再加入OGX洗发精和FX头发造型产品等品牌。
Vogue的头发养护产品受到欢迎，因其色彩艳丽的包装在药妆店的货架上非常明显。该公司尚未上市。
Vogue一直致力扩大在药妆店的能见度，较之消费广告，该公司在购买货架陈列空间上支出更多。
凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)于2014年收购了Vogue的49%股份。
强生周四在声明中称，Vogue的产品行销美国和其他38个国家。
该交易料不会对公司2016年营收或获利预估产生影响；预计交易将于第三季完成。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。