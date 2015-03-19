中国大陆八成员工今年获加薪 绝大多数职位涨6-8%

全球领先招聘咨询公司Morgan McKinley周四发布2015年中国大陆薪酬指南，八成以上的员工今年获得加薪，绝大多数职位的薪资涨幅约为6-8%，不过该涨幅并不包括人员跳槽或升职的情况。报告预计，今年金融行业的新增就业机会低于去年，IT人才供不应求，消费品行业的销售人才亦有相当大的需求。路透