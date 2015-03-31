中国、美国及欧盟到2030年可能创造近百万“绿色职位”

路透罗马3月31日（记者 Chris Arsenault） - 科学家周二表示，如果中国、美国和欧盟坚持目前的抑制全球变暖的承诺，到2030年这些地区将新创造近百万“绿色职位”。

根据美国环境保护署（EPA），中国、美国和欧盟国家合计占全球温室气体排放的逾一半，因此这些地区的政策对12月在巴黎召开的联合国气候大会上最终达成新的全球气候变化协议至关重要。

美国计划于本周向联合国递交减缓全球变暖的计划，欧盟已经递交了自己的计划，但是包括中国在内的众多国家将错过3月31日这一非正式最后期限，令达成全球协议的工作复杂化。

根据环境研究团体NewClimate Institute的一项研究，如果中国、美国和欧盟设法到2050年实现各自全部能源消耗来自可再生资源，将由此创造逾三百万个工作机会，并将每年节省价值5,200亿美元左右的化石燃料进口。

“制定气候行动计划的各国政府应该考虑其本国人民将能够从设定尽可能高的目标中获得的重大益处，”上述研究报告的共同作者之一Niklas Hoehne说道。

这项研究仅考察了在建立风能、太阳能和水电能源体系方面可能形成的就业机会。

Hoehne指出，石化相关行业可能损失一些工作职位，比如炼油业，但是研究报告中没有计入这些数字。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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