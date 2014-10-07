荷兰合作银行暂停伦敦两外汇交易员工作--彭博

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透伦敦10月7日 - 彭博周二表示，荷兰合作银行RABN.UL在内部进行外汇交易操作调查后，已经暂停伦敦两位外汇交易员的工作。
去年10月，荷兰合作银行同意支付10亿美元了结美国和欧洲对于其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查。据彭博，为了加强内部合规措施，已经开展了大范围的评估。
文章中没有提及这两位交易员的名字，致信和致电该行新闻部亦未得到回应。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。