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中国财经 | 2015年 3月 27日 星期五 18:34 BJT

中海油称除尼克森外 公司其他海外项目没有大型裁员计划

路透香港3月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周五称，除尼克森外公司其他海外项目没有大型裁员计划。

该公司首席执行官李凡荣在记者会上还表示，公司去年出售少量加拿大常规资产，未来会继续检讨其资产组合。

中海油是于2013年初完成收购加拿大尼克森(Nexen)的交易。

中海油稍早公布，2014年度净利按年上升6.6%至601.99亿元人民币，远高于市场预期，因成本管控得力。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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