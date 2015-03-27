中海油称除尼克森外 公司其他海外项目没有大型裁员计划

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透香港3月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周五称，除尼克森外公司其他海外项目没有大型裁员计划。
该公司首席执行官李凡荣在记者会上还表示，公司去年出售少量加拿大常规资产，未来会继续检讨其资产组合。
中海油是于2013年初完成收购加拿大尼克森(Nexen)的交易。
中海油稍早公布，2014年度净利按年上升6.6%至601.99亿元人民币，远高于市场预期，因成本管控得力。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。