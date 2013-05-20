若就业市场改善前景确定 联储或在秋季结束购债--美联储官员

路透芝加哥5月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在整个夏季仍维持原有的购债计划，但如果确信就业市场前景的改善趋势将持续下去,可能在秋季突然结束购债。

“就业市场前景已经有了明显改善，”埃文斯表示。

美联储目前每个月购买850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)，以压低借贷成本进而刺激经济增长。联储已经承诺会继续购债，直至其认为就业市场前景出现实质性改善。

自计划开始以来，就业形势有所改善，已促使一些联储官员呼吁放慢购债步伐。美国最近六个月平均每月新增20万个就业岗位，失业率已经从最新一轮购债计划开始前的8.1%降至7.5%。

几位美联储高层呼吁联储最早在下月开始放缓货币政策刺激举措。

“另一种做法讨论得不是很多，那就是，我们继续每月850亿美元的购债计划，直至完全确定已取得足够改善，并在那时迅速结束刺激行动，”埃文斯在讲话后对记者表示。

“我认为，这个计划要一直持续到秋季，因为并没有很强的信心(在秋季之前)结束”，他说。“目前我的看法是，关键取决于(改善)能否在未来几个月持续下去。”

埃文斯是今年美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，其态度在央行内部颇具影响力。

美联储应该在何时以及如何结束第三轮量化宽松政策，可能是6月18-19日下次央行政策会议上热烈讨论的话题。

美联储主席伯南克已开始强调联储对购债政策的灵活性，称其可能根据经济的需要来放慢或加快购债。

埃文斯周一表示，他相信联储未必需要逐步结束购债刺激。但他指出，他对这一想法“持开放态度”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上周表示，只要就业市场继续呈现他所期望的改善，美联储可能准备好在今夏开始缩减购债规模。

埃文斯暗示他将需要“再多点时间”，以确定就业市场前景，同时称他希望看到就业岗位“逐月”而非平均增加20万个，并且整体经济增长加速。

埃文斯称，他预期今年经济将增长2.5%，明年达到3-4%，维持在今年初时作出的预测，尽管近期出炉了一些疲弱的经济数据。

“我相信，目前我们正实施恰当的货币政策来支持经济增长，因此今年的经济增长应能加速，并且在2014年全年实现可自我维系的增长，”他说。

然而他也强调称，该预估并非万无一失。

“我们仍面临来自财政状况和全球经济的强大阻力，”他说。

埃文斯并重申，现在就对通胀率过低忧心忡忡还为时过早。当前的通胀率水平约为美联储2%目标水准的一半。

他称，随着经济增强，通胀率应能回升至联储的目标水平。

但若在失业率降至6.5%的门槛水平后通胀率仍偏低，央行就很可能维持低利率更长时间。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经呼吁美联储承诺维持低利率，直至失业率降至5.5%。这比目前的失业率目标水平低了整整一个百分点。

埃文斯称，他赞同其同僚的看法，但表示他并不确定进一步降低门槛就能带来进一步的宽松。(完)

(编译 徐文焰/郑茵；审校 张涛)

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