男女均衡的工作环境最让人开心--专家

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会联合国3月17日（记者 Lisa Anderson） - 专家们称，工作环境中男女比例均衡不仅有助于国家经济，还可提高工作满意度和提升工作表现。

瑞典于默奥大学商业与经济学院教授Asa Lofstrom在将于周五结束的联合国第59届妇女地位委员会会议上表示，如果劳动力市场性别比例更加均衡，欧盟国家GDP可能平均增加20-25%。

她指出，更加均衡的劳动力性别比例还能降低女性和儿童的贫困，增加男性和女性的经济独立性。

冰岛雷克雅维克大学教授Katrin Olafsdottir的研究表明，劳动力性别比例还能带来更大的工作满意度和更高的生产力。

“男性和女性在一起工作的时候不仅感觉更好，而且工作表现似乎也更好，”她说道。

Olafsdottir对1,000名男女进行调查后发现，在性别比例均衡的团体中工作的人在工作满意度和生产力上都得分最高，旷工和人员流动情况也更少。（完）