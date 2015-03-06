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国际财经 | 2015年 3月 6日 星期五 17:38 BJT

思爱普全球裁员3% 加速推动云端业务

路透法兰克福3月6日 - 商业软件业者德国思爱普(SAPG.DE)将裁掉约2,250个职位，大约为全球人力的3%，在此同时该公司将加速推动通过网路销售产品。

思爱普为欧洲最大软件业者，全球雇用人数约7.5万人。该公司周五称，将协助那些受到影响的员工在公司其他成长中部门寻找新的位置。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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