思爱普全球裁员3% 加速推动云端业务

欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透法兰克福3月6日 - 商业软件业者德国思爱普(SAPG.DE)将裁掉约2,250个职位，大约为全球人力的3%，在此同时该公司将加速推动通过网路销售产品。
思爱普为欧洲最大软件业者，全球雇用人数约7.5万人。该公司周五称，将协助那些受到影响的员工在公司其他成长中部门寻找新的位置。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透东京5月11日 - 日本Panasonic 周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他还款额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的过境费来支应绰绰有余。