思爱普全球裁员3% 加速推动云端业务

（更正）专访：巴基斯坦“一带一路”相关还款额最高约为一年50亿美元--政府顾问

路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他还款额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的过境费来支应绰绰有余。