乌克兰总统称与中国签署协议或带来80亿美元投资--报道

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透基辅12月5日 -根据国际文传电讯社（Interfax）来自北京的报道，乌克兰总统亚努科维奇称，该国与中国周四签署的协议，可能会为乌克兰带来约80亿美元的投资。
“我们今天签署了扩大经济合作的文件。我们还没有计算经济效益的规模，但我们之前表示过，我们正在磋商的是为经济带来80亿美元投资的事宜，”亚努科维奇在北京发表的言论中称。
亚努科维奇网站称，乌克兰与中国签署了飞机、造船、农业、能源和公路建设等项目。
农业协议似乎与乌克兰向中国市场供应大豆和大麦有关。乌克兰也希望向中国市场供应小麦和玉米。
乌克兰面临庞大的经常账户逆差，该国明年外部融资需求预计达170亿美元，以便偿还债务并支付进口天然气款项。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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