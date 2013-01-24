乔布斯曾以专利诉讼威胁Palm勿“挖墙脚”

周二公布的法庭文件显示，苹果联合创始人乔布斯曾威胁，如果Palm首席执行官Edward Colligan不同意克制挖苹果雇员的行为，将对Palm发起专利诉讼。路透未立即联系到苹果置评，也无法联系到惠普发言人，惠普后来收购了Palm。图为乔布斯。路透