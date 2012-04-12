美国银行业担心Jobs法案不利於研究部独立性与投资者保护

* 银行担心投行与研究部门间防火墙受损

* 研究部门独立性和投资者保护成为问题

* 上市前写研究报告可能扭曲定价和股票表现

* 有人担心重演分析师充当"啦啦队"的糟糕历史

路透纽约4月11日电---将近10年之前,时任纽约州首席检察官的斯皮策曾推动华尔街大型金融机构在研究和投行部门之间建起防火墙.现在,这些银行又在为防火墙或被推倒一事挠头不已.

华尔街大银行的律师和银行家们担心,新近通过的法案Jobs Act将破坏其研究部门独立性,让承销首次公开发行(IPO)的业务容易遭到投资者起诉,从而为管理各部门间潜在利益冲突带来新的难题.

有关Jobs法案争议的核心就在於,该法案将允许分析师在投行部门的同事推介IPO之前就撰写研究报告,还可以在IPO完成後马上撰写研究报告,而不是当前规定的40天后.

Jobs法案规定适用於那些年营收不到10亿美元的所谓新兴成长型企业.银行人士估计,新规定实际上覆盖了90%寻求上市的企业.这其中可能包括近来颇受关注的LinkedInLNKD.N,Zynga(ZNGA.O)和Pandora Media(P.N)等上市案.

该法案的支持者包括风投人士,以及支持初创企业的收购公司.他们称研究报告通常不会涉及小型企业,因此需要吸引投资者注意.

然而,华尔街的银行人士和律师们担心,该法案将会令研究分析师容易迫于压力,在IPO之前写出具有偏向性的报告,以帮助投行部门赢取交易.这样一来,一旦股票上市後的表现不如预期,就可能被投资者诉讼缠身.

他们还担心,在IPO前撰写研究报告,将会令承销商更难开展工作,後者需要平衡想高价上市的发行人和想低价打新的投资者之间的利益.

"这会让我们回到那段分析师给承销部门当啦啦队的糟糕日子."监管机构Council of Institutional Investors的副主管Amy Burrow称,"想想10年前互联网泡沫时期的那些丑闻吧,那时候投资银行以许诺引人入胜的研究报告来拉拢生意."

这些行为导致了2003年Global Analyst Research Settlements的出台.该规定要求银行隔离研究和投行部门的活动,以防止二者间的不当往来.

这一规定的监管对象包括10家华尔街金融机构,其中有瑞士信贷CSGN.VX、高盛集团(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、美林(BAC.N)、摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)和瑞银集团UBSN.VX.

美国总统奥巴马在4月5日签署Jobs法案,旨在便利初创企业融资.

**潜在冲突**

Jobs法案的其他条款也会使得银行更容易担负责任.该法案豁免公司一些会计和审计标准,最长期限为五年,这降低了寻求IPO的公司面临的监管障碍,使得研究对投资者而言更为重要.

"设想一下,如果交易成果由承销商交易前的研究报告有多好来决定,将会发生什麽,"华尔街某银行一位要求匿名的高级律师称.

"为了让公司上市更便利,最大的缺失是对於投资者的保护,"他称."衡量IPO将靠二级市场交易的表现.如果投资者不受保护,结果就是会在这一过程中受损失,对於IPO的信任将消失,导致的结果将是IPO数量降低,而非增加."

充满溢美之词的上市前报告也会导致市场波动性增加--这已经出现在软件和互联网板块--如果投资者被告知某个证券远比其IPO价格更具价值的话.

"如果该公司未能达到数字要求,在IPO之後股价暴跌,那麽投资者就会起诉银行及这些公司,声称,'我依赖这个研究报告作为投资决议的组成部分,而这个报告的预期不真实,'"另一家华尔街公司的高级消息人士称.

"这些承销商是会写下报告,对发行人的要求让步呢?还是因为要维护二级市场波动性及责任风险而拒绝呢?"

**打破格局的因素**

这场争论正值银行因利益政策冲突而承受严密监督之际.在最近一次法庭判决中,高盛遭受批评,因其建议El Paso CorpEP.N以210亿美元出售给Kinder Morgan(KMI.N),尽管高盛的私募公司持有後者数十亿美元股份且其银行家也在其中持有私人股份.

现在银行纷纷领会该法案的含义,尽管他们仍对改变IPO操作做法心存谨慎,他们在等待金融业监管局和美国证券交易委员会对该法案如何解读.

据一些了解讨论情况的人士表示,许多华尔街公司已向律师事务所、金融监管方和美国证券行业和金融市场协会等行业机构寻求指导了.

这些消息人士称,目前银行从外部顾问得到的建议是,不对IPO操作做重大调整.

但专家担心,为赢得承销委托书展开的竞争或最终惹麻烦,特别是对中小银行业者来说,他们并非2003年规定的执行者,而且正积极进入承销市场.

"短期内银行仍会保持谨慎,但都意识到这是一项打破格局的因素,"Gibson, Dunn & Crutcher合伙人Andrew Fabens称."一些银行可能会尽快利用它,并保持有助於保护自己免遭投资者起诉的防护措施."(完)

--编译 洪曦/石冠兰; 审校 程琳/李爽

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