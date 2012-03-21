保健行业最适合美国年轻人

路透纽约3月20日电---根据美国最适合年轻人的15种工作列表，希望寻找待遇不错、工作时间自由并且稳定工作的年轻人应该考虑从事保健行业。

福布斯网站（Forbes.com）称，保健行业是美国经济中发展最快的行业，接近半数被认为最适合年轻人的工作都在这个行业。

牙医助理以中位数年薪33,470美元高居榜首；医师助理以28,860美元位列第三；理疗师助理和家庭保健助理紧随其後，中位数年薪分别为接近50,000美元和20,560美元。

排名前五的工作中，仅有自我修养课程教师不在保健行业，包括陶器和美术老师等。

“几乎所有上榜的工作都要求身体接触。从事这些工作必须本人到场，因此不会被派往海外，也无法被机器替代。”《150 Best Jobs for Your Skills》作者Laurence Shatkin对福布斯网站说道。

Shatkin研究哪些工作16-24岁的人参与度最高、待遇不错并且可能适合初级水平的求职者。他根据年薪、职位数量和预期增长进行排名。很多工作并不需要大学学历。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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