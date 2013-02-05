日本央行总裁提前辞职 称未受迫于政府压力

美元上涨 但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透东京2月5日 - 日本央行总裁白川方明周二表示,他提前辞职并没有来自政府的压力;在他任期即将届满之际,他稍早宣布将提前三周离职.
白川方明指出,他将会在3月19日离职,那也是日央行两名副总裁任期届满之时.
他同时拒绝对新任领导层何时到职置评.五年前遴选白川方明出任央行总裁时,政治上的角力使他的任命案遭到拖延,导致央行一度群龙无首.
"新任领导层由内阁决定提名人选,这些被提名人须经过国会批准,因此要我评论新任领导团队何时开始就职并不恰当,"白川方明在记者会上表示.(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家元首会晤前保