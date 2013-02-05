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国际财经 | 2013年 2月 6日 星期三 07:45 BJT

日本央行总裁提前辞职 称未受迫于政府压力

路透东京2月5日 - 日本央行总裁白川方明周二表示,他提前辞职并没有来自政府的压力;在他任期即将届满之际,他稍早宣布将提前三周离职.

白川方明指出,他将会在3月19日离职,那也是日央行两名副总裁任期届满之时.

他同时拒绝对新任领导层何时到职置评.五年前遴选白川方明出任央行总裁时,政治上的角力使他的任命案遭到拖延,导致央行一度群龙无首.

"新任领导层由内阁决定提名人选,这些被提名人须经过国会批准,因此要我评论新任领导团队何时开始就职并不恰当,"白川方明在记者会上表示.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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