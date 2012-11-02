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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 13:57 BJT

朱迪·福斯特将获金球奖终身成就奖

好莱坞外国记者协会(HFPA)周四表示，曾两度获封奥斯卡影后的朱迪·福斯特(Jodie Foster)将在明年1月的金球奖颁奖典礼上获得终身成就奖，以表彰其40年职业生涯中作为演员、导演、制片人的成就。49岁的福斯特3岁便开始了其演艺生涯，至今共出演超过40部电影作品。路透

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