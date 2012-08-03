叶诗文具体回应服禁药质疑

路透北京8月3日电---叶诗文对一位顶级美国教练的用药指控做出了回应，她告诉新华社说，莱昂纳德（John Leonard）很不专业。

叶诗文在伦敦奥运会上摘得两金，刷新了女子400米个人混合泳的世界纪录，并且将个人的最好成绩提高了整整五秒。再加上中国队曾经不堪回首的禁药历史，这一切都使得她的成就立即招来了一片质疑。

世界游泳教练协会（World Swimming Coaches Association）总干事莱昂纳德表示，历史证明每当有“不可思议的”成绩在体育中出现时，它最终都会与禁药牵扯上干系。

美国奥委会努力与他的言论划清界限，而且也没有证据显示叶诗文的出色表现是因为服用了禁药。这件事在中国引起了轩然大波，大多数人们都把这些指控看作对中国人的偏见和种族主义。

“这位教练太不专业了，”新华社在周五引述了叶诗文的话。

“如果是外国选手游出这样的成绩，他们大概就会说是天才、奇迹了吧，”这位16岁的小姑娘补充道。“这些都影响不了我什麽，我会用成绩、用实力去证明一切。”

在女子混合泳比赛中，叶诗文在倒数第二位的蛙泳中还落後于美国选手贝塞尔（Elizabeth Beisel），她在随後的自由泳中实现了惊人的反超。

这位中国年轻人以29.75秒完成了前50米的自由泳比赛，比菲尔普斯（Michael Phelps）在男子同一项目相同赛程中的速度还要快。她以28.93秒完成了最後50米自由泳，比罗切特（Ryan Lochte）在男子赛同样项目上的最後50米自由泳还快。

“我的成绩怎麽可能和罗切特比较呢，”叶诗文说道。“他比我快了20多秒，到最後完全是在放松。”

“我可是一路狂追反超过来的。混合泳四种泳姿中，我的优势就是自由泳，但是没法和自由泳主项选手相比。”

叶诗文补充道。“400米混合泳的最後100米是自由泳，最後50米成绩是以自由泳滚翻蹬边来计算成绩的，200米混合泳是第三种泳姿蛙泳转身蹬边，转换成自由泳，转身时的启动肯定比自由泳滚翻慢，成绩也会慢一点。”

她表示，现在她的奥运会赛程已经结束了，唯一想做的是就是睡一个好觉。

“因为兴奋剂检查和新闻发布会拖得时间很晚，等回到房间已经深夜了，我都要困死了，””叶诗文说。“现在比赛结束了，我总算可以安心睡觉了。”

周四，叶诗文在新浪微博上，讽刺性地感谢了那些中伤她成就的西方媒体。

“很感谢大家对我的支持！包括西方媒体的质疑！谢谢有你们在我身後支持我！”她这样说道。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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