英国公投退欧后“大件货品”销售良好--百货店集团John Lewis高管

路透英格兰米尔顿凯恩斯9月6日 - 英国最大百货店集团John Lewis高管周二表示，自英国公投退欧以来，家具等“大件货品”销售良好，表明消费形势相对强劲。

根据多项调查和指标，虽然英国6月公投退欧的震撼决定冲击了金融市场，但之后市场已经反弹；此外，带动英国从金融危机中复苏的消费者似乎大多从容看待公投结果。

“原本可能出现大件货品购买骤降的状况，但最终并未如此，”John Lewis总经理Andy Street在记者参观该公司位于英格兰中部的新分销部门时称。

截至9月3日的五周，John Lewis总销售量较上年同期增长0.6%。(完)