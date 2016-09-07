英国公投退欧后“大件货品”销售良好--百货店集团John Lewis高管

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透英格兰米尔顿凯恩斯9月6日 - 英国最大百货店集团John Lewis高管周二表示，自英国公投退欧以来，家具等“大件货品”销售良好，表明消费形势相对强劲。
根据多项调查和指标，虽然英国6月公投退欧的震撼决定冲击了金融市场，但之后市场已经反弹；此外，带动英国从金融危机中复苏的消费者似乎大多从容看待公投结果。
“原本可能出现大件货品购买骤降的状况，但最终并未如此，”John Lewis总经理Andy Street在记者参观该公司位于英格兰中部的新分销部门时称。
截至9月3日的五周，John Lewis总销售量较上年同期增长0.6%。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
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路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。