《William Johnson专栏》南中国海争议素描

(本文由路透中文网编译提供) （William Johnson是一名退休的美国空军军官和外交官员。以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 William Johnson

一、南中国海归属究竟为何？

中国对南中国海的主权主张基于历史记载，这方面可追溯到夏朝和汉朝。中国依据九段线来阐述对南中国海的领土主张，九段线是中国基于蒋介石政府在1947年标绘的边界形成的。在中华民国期间，中国对南中国海的291个岛礁进行了勘测、绘图和命名。

美国声称，南中国海是国际水域，该地区的主权应由《联合国海洋法公约》决定。《联合国海洋法公约》规定，对于在涨潮时会被海水淹没的任何陆地，或者此前被淹没而之后通过建筑提高到高潮水位以上的任何陆地，各国不能宣称拥有主权。

二、为何中国想控制南中国海？

控制南中国海可使得中国控制一条重要的贸易航路，中国大部分的进口石油经过这里。中国还将有能力阻断或者威胁阻断通往东亚和东南亚所有国家的贸易货物--并可拒绝外国军事力量进入该地区，尤其是美国军队。

南中国海海底可能蕴藏着大量的石油和天然气资源。拥有南中国海的主权可让中国拥有远超现有水平的能源安全和自主能力。

三、争议各方有何建设活动？

南中国海的岛屿建设，以及在已经存在的岛屿上进行的建设，已经持续了数十年，主要是越南和菲律宾在进行建设。越南和菲律宾分别宣称对21个和8个南中国海岛屿拥有主权。越南、台湾和菲律宾都在各自宣称拥有的至少一些南中国海岛屿上驻有军队，但按照《联合国海洋法公约》规定，越南并未在其称为“浮岛”的地方驻扎军队--“浮岛”指在被淹没的沙洲、暗礁和其他陆地上建设的岛屿。

在这场岛屿建设活动中，中国是后来者，但中国投入的力量却是该地区前所未见的。据报导，过去的18个月，中国建成的岛屿面积超过了所有其他相关国家有史以来在南中国海完成的岛屿建设面积。与其他相关国家不同，中国在其中一座人工岛屿上部署了军事装备，至少暂时是这样，且官员们称，中国政府计划再次这么做。更重要地是，只有中国拥有足够多的现代化军舰来保护其南中国海主张。

四、美国对南中国海争议作何回应？

对东南亚国家之前在南中国海进行的岛屿建设，美国几乎没有作出任何回应，但强烈反对中国的建设努力。自二战后，美国海军一直在该地区执行任务，且据美国防部长卡特称，美国将继续这么做。

美国将使用军机和战舰在南中国海维护航行自由，最近美国海军USS Fort Worth号战舰在南中国海巡航，以及美国海军“波塞冬”海上反潜巡逻机飞越中国在永暑礁的建筑，就证明了这一点。

除了维护航行自由的任务，美国正致力于加强在该地区的联盟关系。为此，美国将帮助加强其盟友的情报收集和侦查能力，并向他们提供现代化的军事装备，以同时从数量和质量两方面抗衡中国的科技优势。

与美国关系密切的日本打算向菲律宾和越南提供军事装备。

五、世界对未来应有何预期？

某种程度上，美国和中国在南中国海的争议可能会进一步升级。美国太平洋司令部的指挥官们正在准备派出军舰和战机进入中方声称拥有主权的南中国海岛屿周围12海里以内的区域。美国海军USS Fort Worth号战舰和美国海军“波塞冬”海上反潜巡逻机已经在附近通过，尽管中国对此表示反对，但中国并未采取敌对行动。

尽管如此，中国已表态称，中国将扞卫其认为的领土界限。如果中国政府退缩，它或因丢脸面临国内民众的压力。若美国政府动摇，将继续给其伙伴国或盟友留下美国在中东、伊拉克和乌克兰政策上缺乏决心的印象。

对于中美双方来说，风险都很高，误判的风险同样很高。美国正在促使该地区的主要盟国，让他们承担一定的角色，希望美国、日本和澳大利亚军队加起来的力量能够让中国止步。(完)