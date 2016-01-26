美国江森自控将斥资165亿美元收购爱尔兰同业Tyco

路透1月25日 - 美国汽车电池、供热和通风设备生产商江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)及其爱尔兰同业Tyco International TYC.N周一表示，江森自控已同意斥资165亿美元收购Tyco。该交易将降低江森自控的税负。

交易若能成功，江森自控的总部将迁往爱尔兰科克郡，从而成为又一家进行所谓“税负倒置”的美国大型企业。制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N) (PFE.N)和爱尔兰同业艾尔建(Allergan)(AGN.N)在去年11月就达成了类似的交易。

此次并购将把江森自控的商业建筑业务和Tyco的消防安全业务合并起来，从而加速江森自控的转型。该公司之前决定剥离其汽车零部件部门。

总部位于美国密尔沃基市的江森自控市值为230亿美元，生产供暖和通风系统以及汽车电池。总部位于爱尔兰科克郡的Tyco市值为130亿美元，专业生产消防系统。

两家公司称，合并将在头三年带来至少5亿美元的成本节省。两家公司并预计每年还可通过税负协同效应节省1.5亿美元。

江森自控股价周一收盘跌3.9%至每股34.21美元。Tyco股价大涨11.6%至每股34.15美元。(完)