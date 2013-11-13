强生将以40亿美元和解髋关节植入产品相关诉讼--报道

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透11月12日 - 彭博周二引述三名知情人士的话报导指出，强生(Johnson &Johnson)(JNJ.N)将支付逾40亿美元，和解数千件针对已召回的不良髋关节植入装置相关诉讼。
强生拒绝对此报导置评。
报导称，协议将解决在联邦和各州法院超过7,500件针对强生旗下矫正部门DePuy的诉讼。诉讼原告是众多已移除了不良植入装置的患者。
由于失败率高出预期，DePuy召回数以千计金属ASR髋关节植入体。原告宣称发生问题的植入物会造成疼痛、不适，以及血液中金属离子增加等更严重并发症。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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