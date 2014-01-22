强生发出2014年获利和处方药销售预警

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透1月21日 - 美国医疗保健企业强生(Johnson &Johnson)(JNJ.N)周二预警称，今年处方药销售可能失去部分动能，预计2014年公司获利在华尔街预期区间的较低端。受此影响，强生股价一度下跌近2%。
财务长DominicCaruso警告称，今年处方药销售增速将“减慢”。2013年由于银屑病、关节炎和癌症采用更新的疗法，推动该公司处方药销售大增11%。
强生在一次同投资者召开的第四季财报分析会议上宣布了此财测。强生第四季财获利优于华尔街预期，因药物销售强劲且消费类产品销售改善。
“当季看来表现相当强劲，”Edward Jones分析师Judson Clark表示，“药物部门表现强势好一阵子了，而医疗设备及诊断业务也较华尔街的预期有所升温。”
强生表示，预期2014年不含特殊项目的每股盈余介于5.75-5.85美元，而分析师的预估则落在该预估区间的高端。
Clark称，“财测有点令人失望，但管理阶层在发表初步预期时倾向保守”，而在年中逐步调高获利预估。
Sanford Bernstein分析师Derrick Sung表示，关于强生财测的疑虑“过分”，他称该公司第四季“运营表现非常强劲”。
Caruso指出，强生有许多产品面临价格压力，特别是在欧洲，这可能导致公司今年利润率折损0.5%，就像去年一样。但他提到，未来三年可望额外缩减10亿美元成本，料将有助于抵销上述不利趋势。
强生执行长Alex Gorsky在产业分析师会议上表示，处方药营收表现格外突出，当季跳升11.8%至73亿美元，受助于药价上涨及风湿性关节炎用药Remicade及Simponi、牛皮癣用药Stelara及前列腺癌用药Zytiga的需求。
强生第四季获利为35.2亿美元，每股盈余(EPS)为1.23美元；该公司的产品横跨各类医疗器材到止痛药Tylenol不等。
该获利数据高于上年同期的25.7亿美元及0.91美元，当时强生提列8亿美元费用，其中多数与髋关节置换产品瑕疵召回有关。
排除特殊项目的EPS为1.24美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为1.20美元。
该公司全球营收成长4.5%至183.6亿美元，高于华尔街预估的179.5亿美元，若非美元升值导致海外市场营收缩水，其全球营收增幅将达6.3%。
强生股价收盘下跌1.08%至94.03美元。(完)
(编译/审校 侯向明/张明钧/张涛 )
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