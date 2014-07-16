美股业绩：强生第二季业绩受新药带动超出预估，但恐难持续增长

投行观点：Acadia Healthcare Company目标价由55下调至50美元，评级为表现优于大盘--Leerink
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尽管第二季财报好于预期，但公司仅小幅上调全年获利预测，从每股5.80-5.90美元.上调至每股5.85-5.92美元。
Leerink分析师Danielle Antalffy称，新的2014年预测有些保守，“财测未能显着提高”对其周二股价表现构成压力。
强生称，第二季获利43.3亿美元，或每股1.51美元。上年同期为获利38.3亿美元，每股1.33美元。去年和今年第二季公司都有计提列诉讼和并购费用。
扣除特殊项目，上季度强生每股盈余1.66美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期为1.55美元。
公司药品营收激增21%，至85亿美元，在美国营收大增近37%，受Olysio、抗血栓药Xarelto及治疗前列腺癌的药物Zytiga需求提振。
强生在纽约证券交易所挂牌的股价收盘下跌1.99%至103.28美元。(完) (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 张明钧)
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