美股业绩：强生第二季业绩受新药带动超出预估，但恐难持续增长

尽管第二季财报好于预期，但公司仅小幅上调全年获利预测，从每股5.80-5.90美元.上调至每股5.85-5.92美元。

Leerink分析师Danielle Antalffy称，新的2014年预测有些保守，“财测未能显着提高”对其周二股价表现构成压力。

强生称，第二季获利43.3亿美元，或每股1.51美元。上年同期为获利38.3亿美元，每股1.33美元。去年和今年第二季公司都有计提列诉讼和并购费用。

扣除特殊项目，上季度强生每股盈余1.66美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期为1.55美元。

公司药品营收激增21%，至85亿美元，在美国营收大增近37%，受Olysio、抗血栓药Xarelto及治疗前列腺癌的药物Zytiga需求提振。