强生将以17.5亿美元现金收购药物研发企业Alios BioPharma

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透9月30日 - 强生(JNJ.N)同意以17.5亿美元现金收购未上市企业Alios BioPharma Inc；后者正在研发一种治疗儿童常见呼吸道病毒感染的药物，目前该领域尚无获得监管机构批准的治疗药物。
强生称，收购Alios后，其还将获得后者治疗其他病毒感染疾病的药物。
这两家公司称，收购Alios的交易已获得双方董事会的批准，料将在第四季完成。
在周二美股交易中，强生收高0.04%，报106.59美元。
高盛担任Alios的财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问；强生则拒绝透露这笔交易的顾问是谁。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。