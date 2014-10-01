强生将以17.5亿美元现金收购药物研发企业Alios BioPharma

路透9月30日 - 强生(JNJ.N)同意以17.5亿美元现金收购未上市企业Alios BioPharma Inc；后者正在研发一种治疗儿童常见呼吸道病毒感染的药物，目前该领域尚无获得监管机构批准的治疗药物。

强生称，收购Alios后，其还将获得后者治疗其他病毒感染疾病的药物。

这两家公司称，收购Alios的交易已获得双方董事会的批准，料将在第四季完成。

在周二美股交易中，强生收高0.04%，报106.59美元。

高盛担任Alios的财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问；强生则拒绝透露这笔交易的顾问是谁。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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