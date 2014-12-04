独家：强生聘高盛研究出售人工甘味剂品牌Splenda事宜

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
路透纽约/伦敦12月3日 - 熟悉内情的消息人士告诉路透，美国医疗保健企业强生(J&J)(JNJ.N)已聘高盛(GS.N)，研究出售其人工甘味剂品牌Splenda。
此举将使强生退出饱受软性饮料销售减弱及竞争激烈困扰的业务。
一名匿名的消息人士周三称，整个过程还处于初步阶段，可能的买家签有保密协议。由于事未公开，消息人士要求匿名。
强生和高盛均拒绝置评。
该项业务年营收约3亿美元。消息人士称，由于能带来强劲的现金流且利润不错，可能吸引来自私募股权买主的兴趣。
“但(食品或配料行业)并无明显的战略性买家，因目前高强度人工甘味剂并不是那么有吸引力。”一名消息人士说。(完)
(编译 张若琪 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hans
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