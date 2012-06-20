俄叙否认中俄伊叙将举行联合军演

伊朗法斯通讯社报道称，叙利亚将与俄罗斯、中国和伊朗在叙利亚举行联合军事演习，俄罗斯和叙利亚周二对此予以否认。俄罗斯国防部称该类报导为“故意的假消息”，俄罗斯国际文传电讯社亦援引叙总统阿萨德顾问的话称， 这类消息是虚假的。