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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 20日 星期三 08:50 BJT

俄叙否认中俄伊叙将举行联合军演

伊朗法斯通讯社报道称，叙利亚将与俄罗斯、中国和伊朗在叙利亚举行联合军事演习，俄罗斯和叙利亚周二对此予以否认。俄罗斯国防部称该类报导为“故意的假消息”，俄罗斯国际文传电讯社亦援引叙总统阿萨德顾问的话称， 这类消息是虚假的。

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