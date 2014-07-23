佐科在印尼总统大选中胜出 承诺将进行重大改革

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透雅加达7月22日 - 佐科(Joko "Jokowi" Widodo)周二宣布成为印尼总统大选的赢家，并承诺将对这个全球第三大民主国家进行重大改革。
选举委员会(KPU)表示，前雅加达首都特区省长佐科以略多于六个百分点的优势取得胜利，在7月9日投出的近1.3亿张选票中获得53.15%。
这是印尼历史上差距最小和最为激烈的选战，佐科的竞选对手是前军方将领Prabowo Subianto。后者承诺将实施强力领导，这令人回想起该国经历的数十载专制统治。
在大选结果揭晓前，佐科曾在接受路透访问时承诺，将通过增强该国简陋的基础设施、破除近乎顽固的法规和解雇不称职的部长，从而简化投资流程。
美国国务卿克里称，两国双边关系已得到加强，“能够联手解决共同面临的地区及全球挑战。”
新总统将于10月20日起开始为期五年的任期，他面临的挑战包括提振印尼迟滞的经济增长，削减过高的经常账逆差，以及实现改善2.4亿人口民生的承诺。
印尼主要股指.JKSE一度下跌2%，因担心冲突越来越尖锐，最后演变成暴力冲突。随后股市反弹。
佐科赢得大选后，股市在周三早盘上涨近1%。(完)
(编译 朱晓军/王丽鑫； 审校 徐文焰/石冠兰)
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