佐科在印尼总统大选中胜出 承诺将进行重大改革

路透雅加达7月22日 - 佐科(Joko "Jokowi" Widodo)周二宣布成为印尼总统大选的赢家，并承诺将对这个全球第三大民主国家进行重大改革。

选举委员会(KPU)表示，前雅加达首都特区省长佐科以略多于六个百分点的优势取得胜利，在7月9日投出的近1.3亿张选票中获得53.15%。

这是印尼历史上差距最小和最为激烈的选战，佐科的竞选对手是前军方将领Prabowo Subianto。后者承诺将实施强力领导，这令人回想起该国经历的数十载专制统治。

在大选结果揭晓前，佐科曾在接受路透访问时承诺，将通过增强该国简陋的基础设施、破除近乎顽固的法规和解雇不称职的部长，从而简化投资流程。

美国国务卿克里称，两国双边关系已得到加强，“能够联手解决共同面临的地区及全球挑战。”

新总统将于10月20日起开始为期五年的任期，他面临的挑战包括提振印尼迟滞的经济增长，削减过高的经常账逆差，以及实现改善2.4亿人口民生的承诺。

印尼主要股指.JKSE一度下跌2%，因担心冲突越来越尖锐，最后演变成暴力冲突。随后股市反弹。

佐科赢得大选后，股市在周三早盘上涨近1%。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫； 审校 徐文焰/石冠兰)

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