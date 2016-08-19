大悦城出售内地商业项目予GIC和中国人寿 作价92.89亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月19日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产(0207.HK)宣布，早前挂牌出售、持有公司在京、津、沪等地六个商业项目的附属公司股权，由新加坡政府投资公司GIC[GIC.UL]和中国人寿(2628.HK)(601618.SS)组成的基金以92.89亿元人民币竞得。
大悦城地产拟出售的三家目标公司--立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司的49%股份，该三家公司间接控制六个内地综合体物业的全部或大部分权益，包括：北京西单大悦城、北京朝阳大悦城、上海大悦城、天津大悦城、北京中粮广场和北京中粮?置地广场。
GIC和中国人寿分别同意以不超过约31.67亿元和63.33亿元的等额美元资本承担总额，认购基金之权益。
完成出售后，大悦城仍持有该三家目标公司的51%权益，并将继续管理物业之营运和发展。
公司表示，是项出售将成为公司整合房地产资产管理、品牌打造及有效资本管理发展战略方向的重要一步，并有助改善其财务状况。公司计划将出售所得款项用作发展商用物业、一般营运资金及偿还现有债项。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。