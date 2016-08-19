大悦城出售内地商业项目予GIC和中国人寿 作价92.89亿元人民币

路透香港8月19日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产(0207.HK)宣布，早前挂牌出售、持有公司在京、津、沪等地六个商业项目的附属公司股权，由新加坡政府投资公司GIC[GIC.UL]和中国人寿(2628.HK)(601618.SS)组成的基金以92.89亿元人民币竞得。

大悦城地产拟出售的三家目标公司--立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司的49%股份，该三家公司间接控制六个内地综合体物业的全部或大部分权益，包括：北京西单大悦城、北京朝阳大悦城、上海大悦城、天津大悦城、北京中粮广场和北京中粮?置地广场。

GIC和中国人寿分别同意以不超过约31.67亿元和63.33亿元的等额美元资本承担总额，认购基金之权益。

完成出售后，大悦城仍持有该三家目标公司的51%权益，并将继续管理物业之营运和发展。

公司表示，是项出售将成为公司整合房地产资产管理、品牌打造及有效资本管理发展战略方向的重要一步，并有助改善其财务状况。公司计划将出售所得款项用作发展商用物业、一般营运资金及偿还现有债项。（完）

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