2012年日本地价跌幅为五年来最小--政府

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透东京7月1日 - 截至今年1月的一年间，日本土地均价下跌了1.8%，但降幅为五年最小，强化认为日本土地市场在稳步复苏的观点。
日本国税厅的调查显示，2011年土地均价下跌了2.8%，2010年为下跌3.1%。
首相安倍晋三推出大规模政策措施，包括日本央行的货币宽松政策和政府巨额财政支出，已起到扶助企业和消费者信心的作用，提升了对经济前景的期望。
日本的房屋需求预计在明年4月按计划上调销售税之前升温，随着经济前景改善，地价很可能继续上涨。
日本有两个县的平均地价去年于五年来首次上涨，其他县则是地价跌速放缓。
东北部宫城县的平均地价上涨了1.7%，受2011年3月地震海啸过后的重建努力支撑。
而位于中部的爱知县的平均地价小涨了0.1%，因写字楼和住宅地产需求走强。
东京以及周边县城的地价降幅去年缩小至0.6%，之前一年为下跌1.5%。
日本去年地价最贵的地段在东京银座购物区，每平方米价格高达2,152万日圆(21.82万美元)，但相比1990年代初地产泡沫时期的3,650万日圆，仍低41%。(完)
(编译 白云; 审校 石冠兰)
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