惠誉下调日本评级至A 继穆迪之后对该国财政政策发出警告

路透东京4月27日 - 惠誉周一表示，将日本信用评级下调一个级距，此前日本政府未能在当前财年预算案中采取措施，抵消推迟上调消费税的影响。

惠誉将日本评级下调一个级距至A，比AAA的最高评等低五个级距。惠誉并称日本评级展望稳定。

“将日本评级下调至较低评等A的原因是，该国公共债务基本情况脆弱，”惠誉亚太评级主管Andrew Colquhoun说，“应对增长和利率波动的能力较低。”

日圆兑美元JPY=从惠誉公布降评前的119.17短暂跌至119.42日圆，但随后缩减跌幅，报约119.30。

惠誉在一份声明中称，降低企业税率的计划，也让政府是否会有足够收入来解决债务负担的不确定性升高。

穆迪在去年底也做出类似降评，之后惠誉亦对日本降评，这可能给日本政府施压，促其在财政纪律计划中采取严厉措施。财政纪律计划将在6月前后出台。

惠誉称，政府采取刺激支出举措，经济成长势头令人失望，而且担心企业获利增长难以持续，这些因素也不利日本评级。

去年12月，由于日本推迟上调消费税，穆迪将日本主权债信评等调降至“A1”，这比惠誉的评级高一个级距。

标普对日本评等为“AA-”，比最高的“AAA”评级低三个级距。标普对日本评级展望为“负面”，意味着有降评可能。

首相安倍晋三去年底做出决策，延迟原定今年将销售税从8%上调至10%的举措，这就导致日本难以到2020财年消除基本预算赤字，无法达成届时实现基本预算赤字的重要财政整顿目标。

基本预算赤字不包括偿债成本和债券销售收入。

一些政府顾问称，6月新的政府财政纪律计划应更注重降低债务占国内生产总值(GDP)比重。

更加注重债务占GDP比重不是主要的问题，但政府需要确保其经济预测的合理性，Colquhoun称。

日本当前的公共债务是其经济规模的两倍多，债务占GDP比重超过了其他任何一个工业化国家。

截至目前，日本多数债务都靠充裕的国内储蓄来填补，不过分析师警告称，未来几年，随着人口的快速老龄化，国内储蓄规模将受到侵蚀。

一些经济学家担心，日本央行通过量化宽松(QE)计划实施的购债使得债券收益率(殖利率)维持在非常低的水平，有些情况下甚至跌至负值区域，这有可能导致日本政府对本国财政政策过分自信。(完)

(编译 杜明霞/李爽/刘秀红；审校 许娜/戴素萍/孙茉莉)

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