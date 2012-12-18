（更正）安倍晋三向日本央行施压 并承诺改善与中国战略关系

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
(内文第二段译文有误,应为"该目标是当前目标水准的两倍",而非"该目标是当前目标水准的一倍")
路透东京12月17日 - 将出任日本下任首相的安倍晋三周一向日本央行施压,称选民一致支持其进一步放宽货币刺激措施的呼吁.
安倍称在12月26日组阁完成后,将要求相关阁员与央行撰写联合声明,制定2%的通胀率目标.该目标是当前目标水准的两倍.
安倍还承诺改善他所谓的与中国的战略性关系,但是在岛屿主权问题上寸步不让.中日之间就这些岛屿归属存在争议.安倍所在政党自民党在周日选举中重掌大权,安倍得以有机会第二次出任首相.
"货币政策很少会成为选举焦点,但是公众强烈支持我们的观点."安倍在出席选举后首个新闻发布会上称.他穿着黑色西装,粉红色领带.他还表示,"我希望日本央行(在本周政策会议上)考虑这一点."
安全政策和与日本近邻的紧张关系亦是安倍竞选的主题.这位保守党领袖再次表示,毫无疑问东中国海的岛屿是日本领土.
尽管安倍承诺"继续"通过对话改善和中国政府的关系,但是却声称通过战略手段,把日本与中国的关系置于美日和亚太关系的大环境下.
安倍称,"我们需要加强与亚洲其他国家的关系,包括印度和澳洲,不仅是外交层面,还要在安全和能源领域,随后才会开始改善与中国的关系."(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
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