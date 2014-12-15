日本国内企业向安倍承诺将“尽最大努力”提高薪资 推动改革

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透东京12月15日 - 据日本政府、企业和劳工组织之间的协议草案，日本企业领袖向首相安倍晋三做出承诺，将“尽最大努力”上调薪资，并允许供应商将上升的成本转嫁出去，同时推动劳工改革。
据路透看到的草案，安倍和企业领袖将在周二宣布这项计划。参与计划制定的有东丽(3402.T)董事长兼经济团体连合会会长榊原定征等商界领袖。(完)
(编译 白云; 审校 朱晓军)
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路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。