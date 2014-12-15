日本国内企业向安倍承诺将“尽最大努力”提高薪资 推动改革

路透东京12月15日 - 据日本政府、企业和劳工组织之间的协议草案，日本企业领袖向首相安倍晋三做出承诺，将“尽最大努力”上调薪资，并允许供应商将上升的成本转嫁出去，同时推动劳工改革。

据路透看到的草案，安倍和企业领袖将在周二宣布这项计划。参与计划制定的有东丽(3402.T)董事长兼经济团体连合会会长榊原定征等商界领袖。(完)

(编译 白云; 审校 朱晓军)

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