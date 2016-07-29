日本首相安倍晋三将于8月3日重组内阁--菅义伟

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透东京7月29日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，首相安倍晋三将于8月3日重组内阁，以加快推进安倍的经济政策。
菅义伟在记者会上称，内阁将会在下周二，即内阁重组前一天批准经济刺激措施。
他亦称，日本就业市场正稳步改善，政府将竭尽全力对抗通缩和重振经济。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)