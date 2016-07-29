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时事要闻 | 2016年 7月 29日 星期五 10:58 BJT

日本首相安倍晋三将于8月3日重组内阁--菅义伟

路透东京7月29日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，首相安倍晋三将于8月3日重组内阁，以加快推进安倍的经济政策。

菅义伟在记者会上称，内阁将会在下周二，即内阁重组前一天批准经济刺激措施。

他亦称，日本就业市场正稳步改善，政府将竭尽全力对抗通缩和重振经济。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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