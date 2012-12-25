安倍晋三再向央行施压 要求全力抗击通缩

* 安倍晋三呼吁日本央行将通胀目标定为2%

* 安倍称一旦上任,将把制定政策方法的任务留给日本央行

* 再次敦促央行动用非常规货币政策

路透东京12月25日 - 候任日本首相安倍晋三周二再次敦促日本央行采取大胆措施放宽货币政策,设定2%的通胀目标以对抗通缩.

安倍将于周三就职,届时亦将任命新的内阁.他表示,新政府希望与日本央行达成一致,将通胀目标上调一倍至2%.

"一旦我成为首相,我将把确定具体政策措施的任务留给央行来完成,"安倍周二在与日本经济团体连合会(经团连)高层会晤时这样表示.

"我希望日本央行采取非常规措施,包括大胆的货币宽松措施,"他继续向央行施加压力,要求央行更积极地扩大货币刺激措施,对抗已纠缠日本经济超过十年的通货紧缩.

安倍晋三此前已声称要修改保证日本央行独立性的法律,除非央行将通胀目标定为2%.安倍所属的自民党在本月稍早的下议院选举中获得压倒性胜利.

日本央行已承诺在1月21-22日召开的下一次政策会议上,讨论制定新的物价水平目标.央行在12月会上已放宽货币政策.

"我们将坚决对抗通缩,修正强势日圆并实现经济增长,"安倍说道,并强调抗击通缩是整顿日本财政状况的先决条件.

美元兑日圆周二升至20个月高位84.965日圆,投资者继续抛售日圆,因预期安倍将催促日本央行更大胆地放宽货币政策.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 沈以文)

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