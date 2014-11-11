日本首相欢迎中国为“亚太自由贸易区”所做的努力

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二对中国起草“亚太自由贸易区”(Free Trade Area of Asia-Pacific, FTAAP)路线图的努力表示欢迎，并称FTAAP应当以双边和地区经济合作为基础。
安倍在亚太经合组织(APEC)峰会上午的会议上表示，还必须做出努力恢复对世界贸易组织(WTO)谈判的信心。由于少数成员国的反对，世贸谈判岌岌可危。
上午的会议未对媒体开放，安倍的上述讲话由日本外务省公布。(完)
(编译 李春喜 审校 朱晓军)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。