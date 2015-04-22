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时事要闻 | 2015年 4月 22日 星期三 11:25 BJT

日本官员称安倍晋三将在雅加达峰会上同习近平会晤

路透东京4月22日 - 日本政府一位官员表示，首相安倍晋三周三将在雅加达举行的亚非峰会上与中国国家主席习近平会晤。

这是中日两国关系转暖的最新迹象。

由于历史、领土等问题，近几年来中日关系紧张。两国领导人的会晤可能推动自去年末双方在北京会晤后开始的两国关系好转。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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