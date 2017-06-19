日本首相安倍晋三称希望尽快与欧盟达成EPA协议

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月19日 - 日本首相安倍晋三周一称，他希望能尽快就与欧盟签署经济合作协议(EPA)达成一项全面协议。
“(与欧盟)签署EPA是便于我们创造适合21世纪的自由、公平和基于规则的贸易体系的过程，”安倍晋三在一次新闻发布会上表示。
安倍还表示，政府将继续把重振经济作为决策的优先要务，提振就业和家庭收入。
他说，作为经济增长策略的一部分，政府将很快成立一个专家小组，商讨更好地利用人力资源的方法。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 李春喜/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。