日本首相安倍晋三称希望尽快与欧盟达成EPA协议

路透东京6月19日 - 日本首相安倍晋三周一称，他希望能尽快就与欧盟签署经济合作协议(EPA)达成一项全面协议。

“(与欧盟)签署EPA是便于我们创造适合21世纪的自由、公平和基于规则的贸易体系的过程，”安倍晋三在一次新闻发布会上表示。

安倍还表示，政府将继续把重振经济作为决策的优先要务，提振就业和家庭收入。

他说，作为经济增长策略的一部分，政府将很快成立一个专家小组，商讨更好地利用人力资源的方法。(完)