安倍晋三誓言执政焦点仍为推动经济增长

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 执政联盟赢得参议院选举后，首相安倍称将继续把焦点放在经济成长
* 国会分裂多年的僵局终告落幕
* 安倍选后施政重点引人瞩目
路透东京7月22日 - 在其执政联盟赢得参议院选举之后，日本首相安倍晋三周一誓言将继续把焦点放在振兴经济，并试图消除他的政策重点将转向民族主义的疑虑。
“如果我们从改革中退却，走回自民党的老路，那么将失去民众的信任，”安倍周一在记者会中说。
他强调仍将优先推进“安倍经济学”计划，施行超宽松货币政策、推动政府支出及经济改革，并将此称之为其他政策目标的基石。
“想要摆脱已达15年之久的通缩并非易事，”安倍说。“这是一个历史性的计划。我们将把目标集中在此。若无强劲的经济，我们将无法强化社会保障的财政基础。国安及外交也是同样的道理。”
自民党及其执政伙伴公明党在周日改选的121席参议院席次中赢得76席。加上无需改选的席次，执政联盟在参院242个席次中以135席稳居绝对优势。
尽管在选举中大胜，但安倍的权威却因投票率颇低而减弱，仅有52.61%合格选民投下选票，比起上一次的2010年参议院选举投票率低了5个百分点。这会迫使政府持续关注经济。
许多分析师认为，眼下安倍仍将抓牢经济议题，因他想加强迄今还颇让人失望的经改计划。安倍也须决定是否要按既定时程在明年4月将消费税从5%提高至8%，2015年10月提高一倍，以助遏制日本庞大的公共债务。
“就我的了解，安倍有三张脸孔：右翼分子、务实主义者和经济改革家，”日本国际大学理事北冈伸一说，“目前为止他一直展现的是第三张面孔，选后应该也是继续如此。”(完)
(编译 李婷仪； 审校 张荻)
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