安倍晋三誓言执政焦点仍为推动经济增长

* 执政联盟赢得参议院选举后，首相安倍称将继续把焦点放在经济成长

* 国会分裂多年的僵局终告落幕

* 安倍选后施政重点引人瞩目

路透东京7月22日 - 在其执政联盟赢得参议院选举之后，日本首相安倍晋三周一誓言将继续把焦点放在振兴经济，并试图消除他的政策重点将转向民族主义的疑虑。

“如果我们从改革中退却，走回自民党的老路，那么将失去民众的信任，”安倍周一在记者会中说。

他强调仍将优先推进“安倍经济学”计划，施行超宽松货币政策、推动政府支出及经济改革，并将此称之为其他政策目标的基石。

“想要摆脱已达15年之久的通缩并非易事，”安倍说。“这是一个历史性的计划。我们将把目标集中在此。若无强劲的经济，我们将无法强化社会保障的财政基础。国安及外交也是同样的道理。”

自民党及其执政伙伴公明党在周日改选的121席参议院席次中赢得76席。加上无需改选的席次，执政联盟在参院242个席次中以135席稳居绝对优势。

尽管在选举中大胜，但安倍的权威却因投票率颇低而减弱，仅有52.61%合格选民投下选票，比起上一次的2010年参议院选举投票率低了5个百分点。这会迫使政府持续关注经济。

许多分析师认为，眼下安倍仍将抓牢经济议题，因他想加强迄今还颇让人失望的经改计划。安倍也须决定是否要按既定时程在明年4月将消费税从5%提高至8%，2015年10月提高一倍，以助遏制日本庞大的公共债务。

“就我的了解，安倍有三张脸孔：右翼分子、务实主义者和经济改革家，”日本国际大学理事北冈伸一说，“目前为止他一直展现的是第三张面孔，选后应该也是继续如此。”(完)

(编译 李婷仪； 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。