焦点：日相安倍称新内阁的优先要务是经济 将竭尽所能摆脱通缩

焦点：IMF调升美国今明两年经济增速预估 反映特朗普政策效应
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透东京8月3日 - 日本首相安倍晋三周三表示，重组后内阁的优先要务是经济，他将竭尽所能帮助经济摆脱通缩。
安倍内阁周二批准了13.5万亿(兆)日圆(1,332.5亿美元)财政措施，试图提振逾15年来一直身陷通缩泥潭的疲弱经济。之后，安倍对内阁进行有限重组，大多数高级职位保持不变。
“最优先的要务就是经济，”安倍在新闻发布会上称。
“在勇敢面对全球经济带来的风险的同时，我们将动用所有政策工具尽快摆脱通缩。”
安倍表示，政府及日本央行将合作打击通缩；他并称，相信央行将采取坚实的政策措施，以达成2%的通胀目标。
“至于确切的政策措施应留待日本央行决定。我相信总裁黑田的能力，”他补充道。
安倍指出，劳动市场改革为“最大的挑战”；他指的是为振兴经济的三支箭策略当中的结构性改革。
安倍周三承诺，将在2017年3月止本财年底之前拟定执行计划。
已推行三年以再通胀货币政策、财政政策和改革为组合的“安倍经济学”并没有令日本经济复苏，而且金融市场对日本央行弹药已尽的担忧与日俱增。
日本央行上周五宣布维持购债规模不变，令原本预期该行会增加购债规模的市场颇感失望，该行还宣布将在9月重新评估政策，令交易员更加紧张不安。
黑田东彦周二拒绝就近期日本公债收益率飙升置评，但表示计划进行的政策评估，不会导致日本央行减弱其刺激力度。
日本股市也遭到抛压，因市场担心最新的财政刺激方案不包含足够多的直接新支出且要历时多年，会冲淡其经济影响力。(完)
(编译 许娜/龚芳/侯雪苹；审校 徐文焰/白云)
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标调降至6.5%左右。这会凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。中国国务院新闻办公室未予置评。