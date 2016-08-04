焦点：日相安倍称新内阁的优先要务是经济 将竭尽所能摆脱通缩

2016年8月3日，东京，日本首相安倍晋三在首相官邸召开的记者会上发表讲话。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京8月3日 - 日本首相安倍晋三周三表示，重组后内阁的优先要务是经济，他将竭尽所能帮助经济摆脱通缩。

安倍内阁周二批准了13.5万亿(兆)日圆(1,332.5亿美元)财政措施，试图提振逾15年来一直身陷通缩泥潭的疲弱经济。之后，安倍对内阁进行有限重组，大多数高级职位保持不变。

“最优先的要务就是经济，”安倍在新闻发布会上称。

“在勇敢面对全球经济带来的风险的同时，我们将动用所有政策工具尽快摆脱通缩。”

安倍表示，政府及日本央行将合作打击通缩；他并称，相信央行将采取坚实的政策措施，以达成2%的通胀目标。

“至于确切的政策措施应留待日本央行决定。我相信总裁黑田的能力，”他补充道。

安倍指出，劳动市场改革为“最大的挑战”；他指的是为振兴经济的三支箭策略当中的结构性改革。

安倍周三承诺，将在2017年3月止本财年底之前拟定执行计划。

已推行三年以再通胀货币政策、财政政策和改革为组合的“安倍经济学”并没有令日本经济复苏，而且金融市场对日本央行弹药已尽的担忧与日俱增。

日本央行上周五宣布维持购债规模不变，令原本预期该行会增加购债规模的市场颇感失望，该行还宣布将在9月重新评估政策，令交易员更加紧张不安。

黑田东彦周二拒绝就近期日本公债收益率飙升置评，但表示计划进行的政策评估，不会导致日本央行减弱其刺激力度。

日本股市也遭到抛压，因市场担心最新的财政刺激方案不包含足够多的直接新支出且要历时多年，会冲淡其经济影响力。(完)