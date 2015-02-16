安倍称日本经济有复苏迹象 服务业信心改善

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透东京2月16日 - 日本首相安倍晋三在周一表示，日本经济显现出复苏迹象，服务业信心有所改善。
安倍在议会讲话时承认，家庭支出方面存在一些疲弱，主要是源于去年上调消费税的影响。
“我们将竭力确保薪资在今年和明年都持续上升，以令经济复苏的暖风能惠及全国。”安倍说道。
日本经济去年第四季按环比年率成长2.2%，摆脱了衰退。但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。