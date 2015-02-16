安倍称日本经济有复苏迹象 服务业信心改善

“我们将竭力确保薪资在今年和明年都持续上升，以令经济复苏的暖风能惠及全国。”安倍说道。

日本经济去年第四季按环比年率成长2.2%，摆脱了衰退。但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。（完）