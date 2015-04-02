安倍经济学二部曲--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

我很少把日本当作政治或企业治理的典范，反而认为其他工业化国家应以日本为监。长期以来，日本似乎将自己裹在孤立主义里，但突然间却又破茧而出，幻化为展翅的彩蝶。一八六八年的明治维新如此，二战后一九八○年代亦复如是。最近安倍政府力推的「股东责任管理计画」（corporate stewardship initiatives），或可称之为「安倍经济学第二部曲」，可能又是一个契机。

提高日本企业的ROE（股东权益报酬率），是带领经济重返成长轨道的动能；因为只有真正具有竞争力的公司才能获利，也才付得起较高的薪酬。

股东责任管理计画规定，政府基金和其他与政府有关的基金和机构，必须提出持股公司确保最高ROE绩效的证明；此将带给日本企业压力，降低复杂的交叉持股，并关掉不具效益的厂房以削减产能。这么一来，我们便能确保政府的改革是玩真的，而非喊喊口号而已。

安倍经济学第一部曲以货币政策刺激景气，还包括日本央行的量化宽松，以及剧贬三成的日圆。虽然有个好的开始，可惜只是短暂的烟火。透过货币政策刺激所带动的经济成长仅是表象，多数企业和消费者反因疲弱的日圆而吃尽苦头。为出口商寻求低成本策略，最终注定失败；因为全球各地总是会有更便宜的竞争对手。一个稳健的国内消费，才是最可靠的成长来源，美国经济便是明证。

日本的ROE在亚洲市场倒数第二，估约九％，亚洲区平均值约一一．七％，进步的空间相当大，单单提升至亚洲平均水准就有近三成的成长幅度。此外，国内薪资和消费也将同步增加。

由此，我们可以得到二个结论。首先，日圆更进一步贬值的可能性已减低；日本政府也展现决心，不再单靠货币刺激政策作为安倍经济学改革的基石。其次，当日本企业管理阶层在面对提升ROE压力而缩减产能之际，消费部门的规模又在扩大，日本极有可能成为台湾潜在的出口市场。

台湾企业的ROE平均在一三．七％；更重要的是，台湾以较低的财务杠杆（自有资本率较高），仍可达到这样的高标准，相当难能可贵；台湾的股息殖利率也在亚洲区的前段班，高殖利率证明，台湾企业的获利是货真价实，而非透过会计行为所创造出来的。

尽管表现不俗，但是台湾仍有进一步提高获利标准的必要，尤其是金融业。若政府能大幅松绑金融产业的法规限制，将会让这个全国主要的纳税者和最大雇主，加速前进的脚步，创造更亮眼的绩效。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。