路透调查：日企要求安倍集中精力发展经济 而非优先推动军事立法

路透东京8月21日 - 路透调查显示，多数日本企业反对首相安倍晋三下月在国会推动有关扩充日本军事实力的立法，称此举得不到民众的支持，应该优先考虑推动经济发展。

安倍表示，他决心让这一系列法案在9月27日结束的本届国会会期内完成颁布。不过他签署的防卫法案已经不得人心，引发抗议示威活动并拉低其支持率。

路透月度企业调查结果显示，62%的企业反对在本次国会会期中颁布这些法案，许多受访企业表示，法案的讨论并不充分，无法得到民众的支持。一些企业还称，这将违反日本的和平宪法。

在谈到日本政府应该最优先考虑的问题时，只有2%的企业认为是安全和外交。63%的企业选的是结束通缩和促进经济成长，约三分之一企业认为是抑制日本失控的债务。

“推动这些法案在本次国会会期内通过，可能给未来留下麻烦，影响日后经济政策的顺利实施，”一家电子企业的一位经理这样写道。

Nikkei Research在8月3-17日代表路透访查了516家大中型企业，其中241家企业对安保法案问题作出了回复。受访企业均要求匿名。

安倍上个月推动安保法案在众议院获得通过，无视反对党派的激烈抗议。即便反对党派推迟了参议院针对该法案的投票，它也能通过众议院的第二轮投票成为法律，因为安倍的执政联盟在众议院掌握着三分之二席位。

企业对迅速通过军费法案的反对，与公众看法不谋而合。共同社进行的一项调查显示，62.4%的日本人不赞成议会在当前会期通过安保法案。

日本企业调查相关图表，请点选：link.reuters.com/zam45w

**失去政治资本**

推动通过安保法案，可能令安倍失去推进“安倍经济学”举措所需要的政治资本。

安倍的支持率在7月执政联盟推进安保法案立法后下滑。上周他在二战结束70周年纪念活动上发表讲话称，支持此前就日本在战争中所扮演的角色进行的道歉；此后其支持率略微回升至40%以上。

但若支持率回升只是暂时现象，经济受到打击的风险上升。

瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda称，“如果安倍的支持率进一步下滑，将令他难以推进痛苦但也是必需的结构性改革。”

在调查结束的当日，日本政府公布第二季经济出现萎缩，为三个季度来首次。

74%的受访企业称，经济目前正在扩张。但略高于80%的受访企业表示，企业的状况尚不足以承受2017年4月消费税从8%上调至10%带来的影响，并认为需要推出新的经济举措。

调高消费税旨在削减政府庞大的债务负担，但去年4月消费税从5%上调至8%后，日本经济连续两个季度陷入衰退。然而推迟上调消费税则需要修改立法。(完)

(翻译/审校 郑茵/徐文焰/张荻/王颖/龚芳)

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