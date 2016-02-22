日本首相安倍晋三支持率下滑 受丑闻和经济等因素拖累

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透东京2月22日（记者 Elaine Lies） - 周末的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率降至50%以下；这给日本政府发出了警示信号，距离参议院选举还有不足六个月时间。
共同社的调查显示，安倍内阁的整体支持率降至46.7%，较1月底下滑7个点，是六个月来最低支持率。反对率上升3.6个点至38.9%，77%的受访者称感觉政府“越发懈怠”。
丑闻、失态以及对经济政策的疑虑开始产生负面影响；日本参议院选举将在7月举行。
“（经济财政大臣）甘利明辞职的决定很快，看起来几乎是明确的，因此未对支持率构成很大影响，”评论员Atsuo Ito说道。
“但如果还有其他许多事情不断堆积，选民们感觉到政府越发懈怠是无法避免的，而且我认为这样的印象在加强。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。