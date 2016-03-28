日本首相安倍晋三料老戏重演 再度延迟调升消费税并提前举行大选

路透东京3月28日 - 2014年底，时任日本首相的安倍晋三延迟不受欢迎的消费税上调时间，并宣布提前举行大选，令市场及选民大感意外。而不到两年之后的现在，只有安倍不老戏重演，才会让人意外。

日本经济遭遇消费低迷、薪资上涨乏力及新兴经济放缓等因素罩顶，经济学家押注安倍会再度推迟将消费税由8%升至10%。当前计划是从2017年4月份开始调升。财政保守派认为，调升消费税对于抑制不断膨胀的公共债务及社保成本至关重要。

若打破2014年底对于不会再度延迟调高税率的承诺，也就给了安倍提议国会下议院选举赶在7月份的上议院选举时一同进行的理由。他所领导的执政党已经在下议院中握有绝对多数优势。

若安倍所属中间偏右的自民党及具有相同理念的议员在参众两院皆获得重大胜利，将会提高安倍展开修改日本和平宪法的可能性，此举一直备受安倍晋三及他的保守支持基础所期待。

接受路透调查的21位分析师中，有18位预期安倍将会延后调高消费税，15位则预期将会提前选举。

“看来安倍打算避免消费税上调对选举的冲击，藉以达成长期执政，并提高修正宪法的可能性，”IHS Global Insight首席分析师Harumi Taguchi表示。

日本产经新闻周一报导指出，安倍可能在5月26-27日主办七国集团(G7)峰会前后宣布延后调高消费税。在那之前，5月18日将公布第一季国内生产总值(GDP)数据，预料该数据将表现不振。(完)