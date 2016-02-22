日本首相安倍晋三支持率下滑 受丑闻和经济等因素拖累

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京2月22日 - 周末的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率降至50%以下；这给日本政府发出了警示信号，距离参议院选举还有不足六个月时间。
共同社的调查显示，安倍内阁的整体支持率降至46.7%，较1月底下滑7个点，是六个月来最低支持率。反对率上升3.6个点至38.9%，77%的受访者称感觉政府“越发懈怠”。
丑闻、失态以及对经济政策的疑虑开始产生负面影响；日本参议院选举将在7月举行。
“(经济财政大臣)甘利明辞职的决定很快，看起来几乎是明确的，因此未对支持率构成很大影响，”评论员Atsuo Ito说道。
“但如果还有其他许多事情不断堆积，选民们感觉到政府越发懈怠是无法避免的，而且我认为这样的印象在加强。”(完)
编译 李富强 审校 王琛
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。