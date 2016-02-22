日本首相安倍晋三支持率下滑 受丑闻和经济等因素拖累

路透东京2月22日 - 周末的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率降至50%以下；这给日本政府发出了警示信号，距离参议院选举还有不足六个月时间。

共同社的调查显示，安倍内阁的整体支持率降至46.7%，较1月底下滑7个点，是六个月来最低支持率。反对率上升3.6个点至38.9%，77%的受访者称感觉政府“越发懈怠”。

丑闻、失态以及对经济政策的疑虑开始产生负面影响；日本参议院选举将在7月举行。

“(经济财政大臣)甘利明辞职的决定很快，看起来几乎是明确的，因此未对支持率构成很大影响，”评论员Atsuo Ito说道。

“但如果还有其他许多事情不断堆积，选民们感觉到政府越发懈怠是无法避免的，而且我认为这样的印象在加强。”(完)