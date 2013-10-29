“安倍经济学”有助抵消亚洲资本外流--IMF官员

路透东京10月29日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太区负责人辛格(AnoopSingh)周二表示，日本对亚洲直接投资和银行信贷增长，有助于抵消美国联邦储备委员会(美联储)缩减刺激预期引发的资本外流。

辛格在东京一次研讨会上指出，“安倍经济学”第一阶段进展顺利，但挑战在于成功转向可持续的且由民间需求带动的经济成长。

“中期来看，日本将需要实现更高的成长率，这对于确保财政可持续性及降低公共债务而言至关重要，”辛格说。

关于日本央行实行货币宽松举措以在大约两年内实现2%通胀目标，辛格称，日央行需要继续在“未知水域”航行，但同时要开始“提早计划以应对退出风险”。

他还表示，名义工资增长对日本摆脱衰退而言至关重要，并警告增加供应的结构性改革在促进中期成长方面虽然是货币和财政政策的必要补充，但可能在短期内加剧通缩压力。(完)

(编译 石冠兰/王兴亚；审校 徐文焰)

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