焦点：日本制造业节衣缩食 不理会安倍扩大支出的呼吁

图为日本大金工业株式会社在日本西部一间工厂拍摄的空调机生产线。 REUTERS/Yuya Shino

路透日本草津市4月5日 - 自称为“工厂怪人”的Hirotoshi Ogura是大金工业株式会社(6367.T)中，少花钱多做事的大师；而这种节约风范也正是日本经济复苏依然缓慢的部分原因。

随着日本室内空调需求进入高峰时节，Ogura和公司其他经理要制定计划，使日本西部一间工厂产量提高20%左右；而六年前该公司几乎因这间工厂不盈利而将其放弃。

问题是，他们没有投资这间有着45年历史的草津工厂的预算。最近工厂向参观者展示了仍在发展中的工作区，有自制的机器人来运送零件，还有实验性系统，使用重力而不是电力来运转部分生产线。工厂雇佣更多签署季节合同的临时工，并采取多项措施，进一步缩短目前制造一台空调所耗费的1.63个小时。

“我们可以不花一分钱而做很多事，”Ogura说。现年33岁的他已是个老员工了，高中毕业后就进入该公司工作。“我们需要任何东西时，首先会尝试自己做。”

像大金一样，许多日本制造企业正将生产将从中国和其他地方转回至日本，以利用日圆走贬的优势。据野村编纂的一项列表，竞争对手Panasonic (6752.T)已将住宅空调的部分生产转回日本，夏普(6753.T)已将一些冰箱生产转回日本，另外佳能(7751.T)已将一些高端复印机的生产转回国内。

尽管生产回升，但日本企业仍对工厂及设备的新资本投资较为谨慎。这一趋势在供应链下游的较小型企业方面尤其明显。

据日本央行4月1日公布的季度短观调查，在刚刚结束的财年将资本支出提高6%后，小型制造业企业计划本财年将资本支出减少14%。像大金一样的大型制造企业计划增加5%的资本支出，但整体投资仍较2007年危机前的水平低10%。

与此同时，日本企业获利增长11%，股价大涨，而且现金储备达到创纪录的87万亿日圆(7,300亿美元)。目前大金股价较2008年低点上涨逾三倍。

**不愿冒险**

分析师称，若要日本首相安倍晋三的经济复兴计划生效，带动日本步出几十年来的经济停滞和通缩，企业要愿意将这些现金用于新投资，但安倍上台逾两年来，企业仍没这么做。

“政府及日本央行认为宽松货币政策可以提振资本支出，这样的想法是错误的，”NLI基础研究所齐藤太郎称，“较低的经济增长预估似乎盖过了利率下降带来的益处，使企业不愿增加资本支出。”

在大金有一种谨慎心态认为，需求下滑和日圆大幅升值曾在2009年让草津市的工厂差一点关闭，这些威胁随时可能卷土重来。目前日本市场营收在大金整体空调营收中仅占25%，2009年时占逾三分之一。

不过高管们也表示，年景不好促使公司在国内四家工厂大力创新。这一主题也反映在丰田汽车(7203.T)身上。

在社长丰田章男的呼吁下，丰田汽车上周公布了一项五年计划的结果，旨在改进汽车生产方式，以降低现有工厂改造和建设新厂的成本。

丰田当前工厂的产能利用率已达到90%，公司预计现有生产线转产新车型的改造成本能够比2009年时节约一半，同时在墨西哥和中国建立新厂所需投资也将比以前降低40%。

像大金一样，丰田的节约来自上千项成本削减，包括从小而高效的喷漆房到更高速灵活的机器人焊接系统等多项举措。

Itochu Economic Research Institute首席经济分析师武田淳表示，除了放宽监管和鼓励那些进展缓慢的新产业和领域，安倍政府在让企业摆脱谨慎心态方面能做的不多。多数日本企业仍然认为海外发展更好，正在据此投资。

“雷曼事件后企业受日圆过度升值的打击十分严重，他们希望确定未来五到10年日圆疲弱的趋势不会反转，”武田淳说。“他们并不热衷于冒险。”(完)

(编译 王颖/李春喜/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞/许娜)

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